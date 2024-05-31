Haberler
Yaşam
4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:00
4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Komedi ve romantik türlerindeki 4N1K filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Büşra Yılmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan gençlik filmi bu gece televizyon ekranlarında takip ediliyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun oturuyor. Peki; 4N1K filmi nerede çekildi?