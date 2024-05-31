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Haberler Yaşam 4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:00

4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Komedi ve romantik türlerindeki 4N1K filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Büşra Yılmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan gençlik filmi bu gece televizyon ekranlarında takip ediliyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun oturuyor. Peki; 4N1K filmi nerede çekildi?

4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

4N1K filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Sinemaseverler ekran başında. Genç oyuncuların yer aldığı yapım kitaptan uyarlama oluşu ile dikkat çekiyor. Peki, 4N1K filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...

4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

4N1K FİLM KONUSU

Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, Barış (Burak Yörük) ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünyayla tanışır.

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4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gereken yapmak, bir seçim yapma aşamasına gelecektir.

Büşra Yılmaz'ın kitabından uyarlanan yapım televizyon ekranlarında.

4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

4N1K FİLM OYUNCULARI

Gözde Mutluer: Yaprak Ayvaz
Hasan Denizyaran: Ali Tekelioğlu
Burak Yörük: Barış Ozansoy (Sırık)
Sina Özer: Gökhan Karademir
Buse Narcı: Merve
Cemrehan Karakaş: Oğuz Ünal
Berke Bük: Tuna
Cihan Şimşek: Sinan Yorulmaz
Tolga Deniz: Hakan Çamkıran
Deniz Özerman: Melike
Ümit Erdim: Tekin

4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

4N1K FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Arnavutköy tarafında gerçekleşti.

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