4N1K oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! 4N1K filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

4N1K FİLM KONUSU

Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, Barış (Burak Yörük) ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünyayla tanışır.