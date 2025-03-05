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ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
08:31
ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 5. gününde idrak ediliyor. Sahur ve iftarı dengeli, uyumlu menülerle geçirmek isteyenler 5. gün iftar menüsü için hazırlıklara başladı. Çorba, ara sıcak, ana yemek, salata ve tatlı ile dolu dolu bir menüyle davet sofrası hazırlamak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte, iftar menüsü önerisi...