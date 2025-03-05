ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

5. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ: BUGÜN İFTARA NE PİŞİRSEM?

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

7 su bardağı su

Tuz, kimyon, karabiber

Çorbanızın yapılışı için öncelikle soğanı küçük küçük doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile tencereye alın.

Tuzunu da eklediğiniz soğanlarınızı orta ateşte yavaş yavaş kavurun.

Soğanınız kavrulurken kırmızı mercimeğinizi sudan geçirin ve yıkayın. Sarımsakları da küçük küçük doğrayıp, kırmızı mercimekler ile beraber soğanın üzerine ekleyin ve hepsini 5 dakika boyunca beraber kavurun.

Tencerenize suyunuzu da ekledikten sonra mercimekleriniz iyice açılıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.

Çorbanızı pişirmeye bırakın ve unlu terbiyesini hazırlayın. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve eriyince üzerine unu ekleyip köpük köpük olana kadar kavurun.

Unun kokusu çıkıp iyice kavrulduktan sonra çorbanıza ekleyin ve iyice karıştırın.

Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz çorbanıza baharatlarını da ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatın.

İstediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edebilirsiniz.