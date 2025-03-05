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Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 08:31

ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 5. gününde idrak ediliyor. Sahur ve iftarı dengeli, uyumlu menülerle geçirmek isteyenler 5. gün iftar menüsü için hazırlıklara başladı. Çorba, ara sıcak, ana yemek, salata ve tatlı ile dolu dolu bir menüyle davet sofrası hazırlamak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte, iftar menüsü önerisi...

ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

Akşama ne yapsam, iftara ne pişirsem sorularına yanıt arayanlar başlangıçtan tatlıya uyumlu bir menü arıyor. Sofra kurmadan önce fikir almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte, Ramazanın 5. günü iftar menüsü önerisi...

ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

5. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ: BUGÜN İFTARA NE PİŞİRSEM?

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 7 su bardağı su
  • Tuz, kimyon, karabiber

Çorbanızın yapılışı için öncelikle soğanı küçük küçük doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile tencereye alın.
Tuzunu da eklediğiniz soğanlarınızı orta ateşte yavaş yavaş kavurun.
Soğanınız kavrulurken kırmızı mercimeğinizi sudan geçirin ve yıkayın. Sarımsakları da küçük küçük doğrayıp, kırmızı mercimekler ile beraber soğanın üzerine ekleyin ve hepsini 5 dakika boyunca beraber kavurun.
Tencerenize suyunuzu da ekledikten sonra mercimekleriniz iyice açılıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.
Çorbanızı pişirmeye bırakın ve unlu terbiyesini hazırlayın. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve eriyince üzerine unu ekleyip köpük köpük olana kadar kavurun.
Unun kokusu çıkıp iyice kavrulduktan sonra çorbanıza ekleyin ve iyice karıştırın.
Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.
Blenderdan geçirdiğiniz çorbanıza baharatlarını da ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatın.
İstediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edebilirsiniz.

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ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

ARA SICAK: MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

1 kilo kabak

1 çay bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

1 kase beyaz peynir

3 adet havuç

3 adet yumurta

6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Çörek otu

Susam

İlk olarak kabakları soyun ve rendeleyin ardından suyunu sıkıp bir kaba aktarın.

Kabakların üzerine havuçları rendeleyin.

Diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Karışımı, yağlı kağıdın üzerine yayarak boşaltın.

Üzerine çörek otu ve susam serpin.

Fırında 200 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra biraz bekletip yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

YOĞURTLU SEMİZOTU

Malzemeler

  • 1 bağ semizotu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Semizotlarının yapraklarını ayıklayıp birkaç kez iyice yıkayın ve suyunun süzülmesini bekleyin.
Süzme yoğurt ve yoğurdu çırpın. Süzme yoğurt yoksa yoğurdun suyunu iyice süzdürüp normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Tuz, nane ve seviyorsanız tercihe bağlı dövülmüş sarımsak ekleyin ve çırpın
Semizotlarını ekleyip karıştıralım.
Üzerine zeytinyağı, toz biber veya pul biber gezdirip servis edebilirsiniz.

ÖRNEK 5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte çorba, ana yemek, tatlı önerisi

FIRINDA SEBZELİ KÖFTE

Malzemeler

  • 400 gram kıyma
  • 5 adet patates
  • 3 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı sivri biber
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • Sıvı yağ

Sosu için;

  • Az miktarda tereyağı
  • 400 mililitre su
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet kuru soğanı rendeleyin ve suyunu çıkarın.
Bir kabın içerisine kıyma, kalan soğan parçalarını ve baharatları ekleyip yoğurarak köfte şekillerini verin.
Patatesleri elma dilim şeklinde kesin ve tavada kızartıp tepsiye ekleyin.
Biberleri de aynı şekilde kızartıp patateslerin üzerine ilave edin.
Ardından domatesleri kızartıp patateslerin üzerine koyun.
En son köfteleri kızartıp patateslerin üstüne dizin.
Sosu için bir tavada bütün malzemeleri ekleyip kaynatın ve tepsinin üzerine yayın.
200 derece fırında 40 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun!