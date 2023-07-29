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Haberler Yaşam 5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!
Giriş Tarihi: 29.07.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 16:05

5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz'da evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü o noktada arama çalışmalarına başladı.

DHA
5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz'da evden çıktı.

5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü o noktada arama çalışmalarına başladı.

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5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı.

5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Tekin'in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı.

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