Haberler Yaşam 5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Giriş Tarihi: 29.07.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 16:05

5 gündür kayıp: Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin her yerde aranıyor!

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz'da evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü o noktada arama çalışmalarına başladı.