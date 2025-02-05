Haberler
Yaşam
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:58
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!
Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş çekimi için gittiği özel diş kliniğinde narkoz verilip anestezi yapıldığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile, evlatlarının ölümüyle ilgili hukuk mücadelesi başlatırken, sanıkların WhatsApp mesajları da dosyada yer aldı. Öyle ki klinikte daha öncede birçok kez anestezi işlemi yapıldığı ortaya çıktı!