5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Rus anne, "Sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu Whatsapp grup konuşmaları var. Bu konuşmalarda bu kliniğin ve diğer şubelerinde defalarca kez çocuklara anestezi yapıldığı ve bundan da herkesin haberdar olduğu var. Bütün konuşmalarda para, anestezi konuşmaları mevcut ve şu an dosyanın içerisinde.