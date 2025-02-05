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Haberler Yaşam 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:58

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş çekimi için gittiği özel diş kliniğinde narkoz verilip anestezi yapıldığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile, evlatlarının ölümüyle ilgili hukuk mücadelesi başlatırken, sanıkların WhatsApp mesajları da dosyada yer aldı. Öyle ki klinikte daha öncede birçok kez anestezi işlemi yapıldığı ortaya çıktı!

İHA
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 17 ay önce 5 yaşındaki çocuğu Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götüren Sönmez ailesi, minik Deniz'in tedavi sonrası fenalaştığı fark etti. Küçük çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz'in ateşi yükseldi. Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen 'Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım' dedi. Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun 'normal' olduğunu söyleyerek Deniz ve annesi evine yolladı.

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5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu. Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti. Entübe edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

WHATSAPP MESAJLARI DAVA DOSYASINA GİRDİ

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesi 17 aydır adalet arıyor. Gözü yaşlı Rus asıllı anne, "Sokak hayvanlarını tekmeleyenler ceza alıyor ama benim oğlumun failleri dışarda, 5 bin lira için oğlum katledildi" dedi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası can vermişti: Ölümündeki sırrı WhatsApp mesajları çözecek!

Dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Rus anne, "Sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu Whatsapp grup konuşmaları var. Bu konuşmalarda bu kliniğin ve diğer şubelerinde defalarca kez çocuklara anestezi yapıldığı ve bundan da herkesin haberdar olduğu var. Bütün konuşmalarda para, anestezi konuşmaları mevcut ve şu an dosyanın içerisinde.

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