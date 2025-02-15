5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KIZI ÖLDÜRÜLDÜ



İddianamede ifadesine yer verilen Şehadet Özer dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Eşim, hiç bana bakmıyorsun benimle ilgilenmiyorsun diyerek tartışma çıkardı. Tartışmayı büyüttü ve senden boşanacağım dedi. Daha öncede beni darp etmiş ve boşanma konusunu açmıştı. Tartışma sırasında boynumu sıktı, kafamı duvara vurdu. Ben kayınvalidemi arayıp durumu anlattım o da babamı aradı. Bana, 'Baban gelsin de onu vuracağım' dedi. Yatak odasında duran tüfek ve fişekleri aldı. Bende çocuklarımın eşyalarını topladım. Bu esnada kayınpederimde eve girdi. Oğlum Umut ve kızım Hira ile evden çıkıyordum. Kızım arkamdaydı. Mehmet, 'Bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin' dedi. Bende 'Çıkarsam bir daha geri gelmem' dedim. Kapıdan çıkarken bir el silah sesi duymamla kalçamda bir sıcaklık hissettim. Kucağımdaki oğlumla birlikte dışarı kaçtım. Mehmet, Hira diye bağırınca geri döndüm. Mehmet, beni görünce boynuma doğru bir iki kere daha vurdu. Kızım hareketsiz ve kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Mehmet'e 'Sen katilsin' diye bağırdım" dedi.