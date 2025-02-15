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5 yaşındaki Hira Nur' u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:01
5 yaşındaki Hira Nur' u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!
Konya'nın Kulu ilçesinde tüfekle eşine ateş ederken 5 yaşındaki kızı Hira Nur'un ölümüne neden olan baba Mehmet Özer (31) hakkında soruşturma tamamlandı. Cani baba Özer için istene ceza belli olurken ifadesinde, söyledikleri ise duyanlara yok artık dedirtti.