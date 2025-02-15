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Haberler Yaşam 5 yaşındaki Hira Nur' u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:01

5 yaşındaki Hira Nur' u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

Konya'nın Kulu ilçesinde tüfekle eşine ateş ederken 5 yaşındaki kızı Hira Nur'un ölümüne neden olan baba Mehmet Özer (31) hakkında soruşturma tamamlandı. Cani baba Özer için istene ceza belli olurken ifadesinde, söyledikleri ise duyanlara yok artık dedirtti.

TOLGA YANIK
5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

Kahreden olay, geçtiğimiz 24 Ağustos günü ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. Şehadet Özer, eşi Mehmet Özer ile tartışma yaşadıktan sonra çocukları Umut ve kızı Hira Nur'u da alıp evden gitmek istedi. Evin bahçe kapısından çıkmak istedikleri sırada Mehmet Özer, arkalarından tüfekle ateş etti. Şehadet Özer ile kızı Hira Nur, saçmaların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti. Anne ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mehmet Özer ise tutuklandı.

5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 41.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Evlat katili Mehmet Özer hakkında kızı Hira Nur'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve yine Şahadet'e yönelik 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede ifadesine yer verilen Şehadet Özer dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Eşim, hiç bana bakmıyorsun benimle ilgilenmiyorsun diyerek tartışma çıkardı. Tartışmayı büyüttü ve senden boşanacağım dedi. Daha öncede beni darp etmiş ve boşanma konusunu açmıştı. Tartışma sırasında boynumu sıktı, kafamı duvara vurdu. Ben kayınvalidemi arayıp durumu anlattım o da babamı aradı. Bana, 'Baban gelsin de onu vuracağım' dedi. Yatak odasında duran tüfek ve fişekleri aldı. Bende çocuklarımın eşyalarını topladım. Bu esnada kayınpederimde eve girdi. Oğlum Umut ve kızım Hira ile evden çıkıyordum. Kızım arkamdaydı. Mehmet, 'Bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin' dedi. Bende 'Çıkarsam bir daha geri gelmem' dedim. Kapıdan çıkarken bir el silah sesi duymamla kalçamda bir sıcaklık hissettim. Kucağımdaki oğlumla birlikte dışarı kaçtım. Mehmet, Hira diye bağırınca geri döndüm. Mehmet, beni görünce boynuma doğru bir iki kere daha vurdu. Kızım hareketsiz ve kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Mehmet'e 'Sen katilsin' diye bağırdım" dedi.

5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

'KIZIM ÇEKİL TÜFEK PATLAYACAK'

Her şeyi gören evin büyük oğlu O.Ö, "Annemin kucağında kardeşim Umut vardı. Hira Nur ise annemin yanında, elinden tutuyordu. Babam tüfek ateş almadan önce Hira'ya 'Çekil oradan tüfek patlayacak' diye bağırdı. Sonra silah ateş aldı. Ben annemin yanına doğru koştum. Gittiğimde kardeşim Hira kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki Hira Nur’ u katletmişti! Cani baba Mehmet Özer davasında istenen ceza belli oldu! Savunması pes dedirtti!

ÇOCUKLARINA BİR ŞEY OLACAĞINI ÖN GÖRMESİNE RAĞMEN ATEŞ ETMİŞ

Katil zanlısı Mehmet Özer'in ifadesi ise pes dedirtti. Özer, "Babamın geldiğini görünce utanıp silahı saklamaya çalıştım. Bu sırada silah kazara ateş aldı" dedi. Ancak savcılık bu beyanlara itibar etmeyerek, katil zanlısının kızına 'Çekil oradan tüfek patlayacak' dediği, suçu öngörmesine rağmen fiili işlediği, Eşinin yanında kızının ve oğlunun olduğunu gördüğü, eşine yönelik eylemi sırasında kızının ve oğlunun da yaralanabileceğinin ve ölebileceğinin kaçınılmaz olduğu, kast ile hareket ederek eylemini gerçekleştirdiği görüşünü belirtti.

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