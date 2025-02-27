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5 YENİ İLÇE LİSTEDE! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: Hangi ilçeler il olmaya aday?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
14:43
5 YENİ İLÇE LİSTEDE! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: Hangi ilçeler il olmaya aday?
İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu. Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan Konuşan Haritalar, il olmaya aday ilçeleri belirledi. Listede 67 ilçe yer aldı. Peki ilk sırada hangi ilçe var? İşte il olmaya aday ilçeler listesi ve haberin detayları...