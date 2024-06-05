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Haberler Yaşam 500 ve 1000 TL'lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL'lik banknot açıklaması!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:46

500 ve 1000 TL'lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL'lik banknot açıklaması!

500 ve 1000 TL'lik banknot son dakika haberleri ile gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yönelik zam tartışmalarına ilişkin yanıt verirken, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin açıklamada bulundu. Bu açıklama sonrası ise ''500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor, ne zaman çıkacak?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 500 TL ve 1000 TL'lik banknot açıklaması!

500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Karahan, ''Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor.'' dedi. Peki, 500 ve 1000 TL'lik banknot gelecek mi, ne zaman çıkacak? İşte, Merkez Bankası son dakika açıklaması ile 500 TL ve 1000 TL'lik banknot ile ilgili son durum…

500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN 500 VE 1000 LİRALIK BANKNOT AÇIKLAMASI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından enflasyon hedefleri, TÜİK verileri, tasarruf tedbirleri, 500 ve 1000 liralık banknotlar olmak üzere birçok konuda değerlendirmeler yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

"ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMIMIZ, SICAK PARA ÜZERİNDEN DEĞİL, TALEP ÜZERİNDEN ENFLASYONU DÜŞÜRME AMAÇLI"

Karahan, konuşmasında dezenflasyon programının, 'sıcak parayı çekerek' yapıldığı yönündeki sorulara yanıt vererek, "Bizim enflasyonla mücadele programımız 'carry trade' üzerinden, sıcak para üzerinden değil, talep üzerinden. Talebi kontrol ederek enflasyonu düşürme amaçlı. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarındaki bozuklukları düzeltme amaçlı. Bu beklentilerde ve fiyatlama davranışlarında düzelme oldukça ithalat da normalleşecek, zaten. Bunun öncü sinyallerini, geçen seneden bu yana oldukça ciddi bir toparlanma ile gördük. Bununla birlikte cari açıkta kalıcı bir iyileşme olacak" diye konuştu.

500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

"FAİZ ARTTIKÇA BİRTAKIM SERMAYE AKIMLARI OLABİLİYOR"

Karahan, bunun dünyanın her yerinde politika faiziyle yapıldığını da belirterek, "Faiz arttıkça tabii ki daha cazip hale geliyor, birtakım sermaye akımları olabiliyor. Şimdi, bu çerçevede, son 1 buçuk ayda rezervlerde yaşadığımız iyileşmeye bakarsak bunun üçte 1'in in yurtdışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Üçte 1'i bireysellerin döviz mevduatlardan Türk lirası mevduata dönmesinden kaynaklı. Geri kalan üçte 1'i de tüzel kişilerden yani kurumsallardan, ihracat gelirleri ve işte, kurumlarımızın benzer şekilde Türk lirasına dönmesi kanyaklı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin cari açıkta bir finansman probleminin olmadığının altını çizen Karahan, "Bizim sıcak paraya bu şekilde, bu anlamda ihtiyacımız yok ama dediğimiz gibi, talebi soğutmak için, beklentileri düzeltmek için, fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı düzeltmemiz için yapmamız gereken faiz artışının yan etkisi olarak sermaye artışı da geliyor. Diğer ülkelerin tecrübelerine baktığımızda da bu şekilde oluyor. İlk başta bir miktar 'sıcak para 'diye niteleyebileceğimiz 'carry' kaynaklı gelen para, daha sonra, enflasyon düştükçe, enflasyonun düşeceğine olan inanç pekiştikçe daha çok bonolara kayıyor ve ondan sonra da enflasyon düştüğünde ve öngörülebilirlik arttığında daha çok doğrudan dış yatırım olarak da geliyor" şeklinde konuştu.

500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ ARAŞTIRMACILARI BİZDE"

Karahan, yılsonu enflasyon hedeflerinin makul olmadığı yönünde yapılan eleştirilere de cevap vererek, "Sizin de övdüğünüz gibi çok kaliteli bir araştırma departmanımız var, gerçekten Türkiye'nin en iyi araştırmacılarının bizde olduğunu gururla söyleyebilirim. Burada ciddi teknik analizler yapılıyor" dedi.

"ENFLASYON HEDEFİMİZİN ŞU ANDA GERÇEKÇİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Karahan, enflasyon hedeflerinin belirlenme sürecinde birçok varsayımın işin içine girdiği bir modelin olduğunu, bu çerçevede enflasyon görünümünün ortaya çıktığını belirterek, "Tek bir sayıda değil, o nedenle 38 diyoruz ama etrafında bir bant var. Çünkü birtakım varsayımlar var, bu varsayımlar farklı gerçekleşirse o bant içinde farklı yerlere gidebilir. Bizim varsayımlarımızdan çok farklı gerçekleşirse daha üzerinde de olabilir ve şu anda risklere baktığımızda, net söylemek gerekirse yukarı yönlü risklerin daha ağır bastığını görüyoruz, bunu da zaten iletişimimizde çeşitli kez kullandık, net bir şekilde açıkladık. Dolayısıyla, hedefimizin şu anda gerçekçi olduğunu düşünüyoruz, bununla birlikte, her gelen veriyle birlikte tekrar gözden geçiriyoruz. Yüzde 5'ten uzak olduğumuz için şu anda ara hedef yapmamız gerekiyor, ara hedef çerçevesinde politika duruşumuzu belirliyoruz" diye konuştu.

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