500 ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi? Merkez Bankası Başkanından 500 TL ve 1000 TL’lik banknot açıklaması!

"FAİZ ARTTIKÇA BİRTAKIM SERMAYE AKIMLARI OLABİLİYOR"

Karahan, bunun dünyanın her yerinde politika faiziyle yapıldığını da belirterek, "Faiz arttıkça tabii ki daha cazip hale geliyor, birtakım sermaye akımları olabiliyor. Şimdi, bu çerçevede, son 1 buçuk ayda rezervlerde yaşadığımız iyileşmeye bakarsak bunun üçte 1'in in yurtdışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Üçte 1'i bireysellerin döviz mevduatlardan Türk lirası mevduata dönmesinden kaynaklı. Geri kalan üçte 1'i de tüzel kişilerden yani kurumsallardan, ihracat gelirleri ve işte, kurumlarımızın benzer şekilde Türk lirasına dönmesi kanyaklı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin cari açıkta bir finansman probleminin olmadığının altını çizen Karahan, "Bizim sıcak paraya bu şekilde, bu anlamda ihtiyacımız yok ama dediğimiz gibi, talebi soğutmak için, beklentileri düzeltmek için, fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı düzeltmemiz için yapmamız gereken faiz artışının yan etkisi olarak sermaye artışı da geliyor. Diğer ülkelerin tecrübelerine baktığımızda da bu şekilde oluyor. İlk başta bir miktar 'sıcak para 'diye niteleyebileceğimiz 'carry' kaynaklı gelen para, daha sonra, enflasyon düştükçe, enflasyonun düşeceğine olan inanç pekiştikçe daha çok bonolara kayıyor ve ondan sonra da enflasyon düştüğünde ve öngörülebilirlik arttığında daha çok doğrudan dış yatırım olarak da geliyor" şeklinde konuştu.