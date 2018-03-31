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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Giriş Tarihi: 31.03.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 20:00
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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Tedavisi olmayan bir rahatsızlığı nedeniyle kendini dondurtan James Bedford, yeniden canlandırılmayı bekliyor.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulabilmesinin bir yolu yoktu. Aslına bakarsanız hala yok.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Resmi kayıtlara göre olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

50 yıldır tüm organlar donmuş halde bekliyor ve herhangi bir bozulma yaşanmadı.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor


Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı.

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51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

mcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyorlar.

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