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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 14:14

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Yıllardır altın kural olarak kabul edilen "günde 8 saat uyku" klişesi tarihe karışıyor. Columbia Üniversitesi'nin yaptığı çarpıcı bir araştırma, 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyumanın sadece günlük yorgunluk yaratmakla kalmayıp, vücuttaki tüm organların biyolojik olarak çok daha hızlı yaşlanmasına neden olduğunu ortaya koydu.

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6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Her sabah yataktan yorgun kalktığınızda "Yeterince uyumadım" veya hafta sonları yataktan çıkamadığınızda "Çok fazla uyudum" diyerek bu durumu sadece basit bir enerji kaybı olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak bilim dünyasından gelen son haberler, yatakta geçirdiğimiz sürenin vücudumuz üzerinde sandığımızdan çok daha kalıcı etkileri olduğunu gösteriyor.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Çalışmayı yürüten ekip, İngiltere merkezli UK Biobank veri tabanından yaklaşık yarım milyon katılımcının bilgilerini kullandı. Araştırmacılar önce katılımcıların kendi bildirdikleri uyku sürelerini topladı, ardından bunu 17 farklı organ sistemini kapsayan, toplam 23 ayrı "biyolojik yaşlanma saati" ile karşılaştırdı.

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6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Bu "yaşlanma saatleri" nedir diye sorulacak olursa: Kronolojik yaş, doğduğunuz günden bu yana geçen süreyi ifade ederken, biyolojik yaş, hücrelerinizin ve dokularınızın gerçekte ne kadar hızlı yaşlandığını ölçüyor.

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6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

SONUÇ: NET BİR "U" ŞEKLİ

Araştırmanın baş yazarı, Columbia Üniversitesi'nde radyoloji bilimleri alanında yardımcı doçent olan Junhao Wen, bulguyu şöyle özetliyor: Vücudun geneline bakıldığında koordineli bir "U şeklinde" bir örüntü ortaya çıkıyor.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Araştırmaya göre 6 saatten az uyuyanlar ile 8 saatten fazla uyuyanlar, daha hızlı biyolojik yaşlanma belirtileri gösteriyor.

Bu örüntü sadece beyinle sınırlı kalmadı; beyin, akciğer, karaciğer, bağışıklık sistemi ve pankreas dahil pek çok organda benzer şekilde tekrarlandı.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Wen, bulgunun sadece beynin yaşlanmasıyla sınırlı önceki araştırmaların ötesine geçtiğini, hem az hem de çok uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Peki, ideal uyku süresi ne kadar olmalı?

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

NE KADAR UYUMALIYIZ?

Araştırmaya göre en düşük yaşlanma yükü, günde 6,4 ile 7,8 saat arasında uyuyan katılımcılarda görüldü — yani araştırmacıların işaret ettiği "tatlı nokta" bu aralıkta.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

AZ UYKU İLE ÇOK UYKU AYNI ŞEKİLDE Mİ ETKİLİYOR?

Hayır — araştırmacılar, az uyku ile çok uykunun vücudu farklı biyolojik yollardan etkilediğini belirtiyor. Kısa süreli uykunun bağışıklık sistemi düzensizliği ve artan sistemik iltihaplanmayla ilişkili olduğu, bunun da doku onarımını ve metabolik dengeyi bozabildiği aktarılıyor. Kısa uykunun ayrıca kan şekeri düzenlemesini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Uzun süreli uyku ise farklı bir mekanizmaya işaret ediyor: Araştırmacılar bunun özellikle yağ dokusuyla ilişkili "yaşlanma saatiyle" bağlantılı olduğunu, bunun da sistemik iltihaplanmayı ve çeşitli hastalık risklerini etkileyebileceğini belirtiyor.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

TEK NEDEN UYKU DEĞİL

Araştırmacılar burada kritik bir noktanın altını özellikle çiziyor: Bu bulgu, uyku süresinin tek başına organların daha hızlı ya da daha yavaş yaşlanmasına neden olduğu anlamına gelmiyor.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Bunun yerine, hem çok az hem de çok fazla uykunun, vücut genelinde daha kötü bir sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle, uzun süreli uyku bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun sonucu olabilir, sebebi değil.

6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Kısa uyku süresinin ayrıca depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ve obezite gibi sistemik fiziksel durumlarla da ilişkili olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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