6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü

Bunun yerine, hem çok az hem de çok fazla uykunun, vücut genelinde daha kötü bir sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle, uzun süreli uyku bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun sonucu olabilir, sebebi değil.