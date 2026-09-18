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6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü
Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 14:14
6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! İdeal uyku süresi ölçüldü
Yıllardır altın kural olarak kabul edilen "günde 8 saat uyku" klişesi tarihe karışıyor. Columbia Üniversitesi'nin yaptığı çarpıcı bir araştırma, 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyumanın sadece günlük yorgunluk yaratmakla kalmayıp, vücuttaki tüm organların biyolojik olarak çok daha hızlı yaşlanmasına neden olduğunu ortaya koydu.