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Haberler Yaşam 6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:40

6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Kahramanmaraş'ta bulunan 22 bloklu Ebrar Sitesi de depremin en acı yüzü olarak hafızalara kazındı. Tam bin 400 kişinin hayatını kaybettiği sitede yaşayan Fatmanur Özbağış ise 14 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Depremde anne ve babasının aralarında bulunduğu 280'e yakın akrabasını kaybeden Özbağış'ın anlattıkları Türkiye'yi anlattı.

AA
6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini ve birçok yakınını kaybeden, kendisi de enkaz altından 14 saat sonra kurtarılan Fatmanur Özbağış, hayata tutunmayı başarsa da yaşadığı acıları unutamıyor.

6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan 30 yaşındaki Özbağış, depreme en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'ndeki evlerinde yakalandı.

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6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Sarsıntı sırasında binanın çökmesiyle üzerine iki kolon düşen Özbağış, eniştesinin yardımıyla 14 saat sonra enkazdan kurtuldu ancak anne ve babasının da aralarında bulunduğu 280'e yakın akrabasını kaybetti.

6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Yaşadığı kayıplar nedeniyle hayatta kaldığına bile sevinemeyen, anne ve babasının hatıralarıyla hayata tutunmaya çalışan Özbağış, sorumluların hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini de sürdürdü. Özbağış, depreme 80 kişinin vefat ettiği Ebrar Sitesi N Blok'ta yakalandıklarını söyledi.

6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

14 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Anne ve babasının bu sitede hayatını kaybettiğini anlatan Özbağış, "Ben, enkazdan 14 saat sonra çıkarıldım. Üzerimde iki kolon vardı, oturma odasının kolonu göğsümde, yatak odasının kolonu bacaklarımın üzerindeydi. Kafam boşlukta kaldı, pencerenin önündeydi. Dışarıyı görüyordum ama aşırı ses vardı. Sadece birkaç bloğun yıkıldığını zannediyordum. Oysa enkazın altından geliyormuş sesler. Dışarıda kimse yokmuş" diye konuştu.

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