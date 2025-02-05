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6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:40
6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Kahramanmaraş'ta bulunan 22 bloklu Ebrar Sitesi de depremin en acı yüzü olarak hafızalara kazındı. Tam bin 400 kişinin hayatını kaybettiği sitede yaşayan Fatmanur Özbağış ise 14 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Depremde anne ve babasının aralarında bulunduğu 280'e yakın akrabasını kaybeden Özbağış'ın anlattıkları Türkiye'yi anlattı.