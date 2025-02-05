6 Şubat depreminde 280 akrabasını kaybetti: Ebrar Sitesi sakini Fatmanur Özbağış’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

14 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Anne ve babasının bu sitede hayatını kaybettiğini anlatan Özbağış, "Ben, enkazdan 14 saat sonra çıkarıldım. Üzerimde iki kolon vardı, oturma odasının kolonu göğsümde, yatak odasının kolonu bacaklarımın üzerindeydi. Kafam boşlukta kaldı, pencerenin önündeydi. Dışarıyı görüyordum ama aşırı ses vardı. Sadece birkaç bloğun yıkıldığını zannediyordum. Oysa enkazın altından geliyormuş sesler. Dışarıda kimse yokmuş" diye konuştu.