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Haberler Yaşam 600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:30

600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

Antakya'da yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy (63) İzmir'de yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Ersoy'un kaportacı olduğu ortaya çıktı. Ersoy, SABAH'ın ulaştığı ifadesinde, "Benim bu 600 Evler ile herhangi bir alakam yoktur. Kooperatif başkanı babamdı. Babam da müteahhit değildi. Babam da benim gibi otobüs kaportacısıydı" şeklinde savunma yaptı.

Mustafa Sait ÖZKAN
600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin en yoğun olduğu Hatay Antakya İlçesi'nde enkaza dönen milyonluk yapıların sorumlularıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, yıkılan binalarla ilgili sorumluları tek tek tespit etti. Bu isimlerden bir tanesi de Antakya'daki yıkımın sembolleri arasına giren yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 5 katlı 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy'du.

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600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

Hakkında haftalar önce gözaltı kararı çıkarılan ancak sırra kadem basan 63 yaşındaki Hayrettin Ersoy, İzmir'de yakalandı.

600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

YAPI DENETİM SORUMLUSU KAPORTACI ÇIKTI

Yapı denetim sorumlusu olan Ersoy'un otobüs kaportası ustası olduğu da ortaya çıktı. Ersoy, hakkındaki "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

2 binden fazla kişinin yaşadığı, yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhiti olan Ersoy'un ifadesine de SABAH ulaştı.

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