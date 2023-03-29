600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, yıkılan binalarla ilgili sorumluları tek tek tespit etti. Bu isimlerden bir tanesi de Antakya'daki yıkımın sembolleri arasına giren yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 5 katlı 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy'du.



