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600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
11:30
600 Evler Sitesi 1200 kişiye mezar olmuştu! Müteahhiti kaportacı çıktı
Antakya'da yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy (63) İzmir'de yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Ersoy'un kaportacı olduğu ortaya çıktı. Ersoy, SABAH'ın ulaştığı ifadesinde, "Benim bu 600 Evler ile herhangi bir alakam yoktur. Kooperatif başkanı babamdı. Babam da müteahhit değildi. Babam da benim gibi otobüs kaportacısıydı" şeklinde savunma yaptı.