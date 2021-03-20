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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Mart ayının başında kademeli normalleşme sürecine girilmiş ve iller 4 gruba ayrılmıştı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre kısıtlamalar gevşetilmiş, kaldırılmış ya da devam etmiştir. Vatandaşlar kendi yaşadıkları ilin risk grubuna göre belli başlı bilgileri de öğrenmek istiyorlar. Bunlar arasında , gibi konular yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri de belli oldu. Genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde kalktı? İşte hafta içi ve hafta sonu illere göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

Giriş Tarihi: 20.03.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 09:41
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü ve kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkındaki kısıtlamanın detayları da netlik kazandı. Buna göre; ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, saatleri neler? Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 65 yaş üstü ve !

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

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