65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkındaki kısıtlamanın detayları da netlik kazandı. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, saatleri neler? Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.