Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 07:42

65 yaş üstü ve saatleri! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve izni saatleri!

Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayının ilk iki haftası için uygulanan kısmi kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve saatleri hakkında sorgulamalar sürüyor. Bu yaş grubunda yer alan vatandaşlar için şehir için toplu taşıma yasağı getirildiği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kısmi Kapanma" konulu genelge ile birlikte 20 yaş altı ve saatleri belli oldu. İşte genelge ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

20 yaş altı ve saatleri bu yaş grubundaki vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kısmi kapanma uygulaması sürerken bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı saatleri 21:00'dan 19:00'a çekilmişti. Öte yandan; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 65 yaş üstü ve saatleri de belli oldu. Genelge ile 20 yaş altı ve !

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE "KISMİ KAPANMA" KONULU GENELGE GÖNDERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Öte yandan, yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek. Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

SON DAKİKA