65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı otobüse, minibüse, metroya ve toplu taşımaya binebilir mi?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorular gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlarla ilgili alınan kararlar duyuruldu. Peki, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 18 yaş altı otobüse, minibüse, metroya ve toplu taşımaya binebilir mi? İşte, detaylar...