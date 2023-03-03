Haberler Yaşam 6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 00:45

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Son dakika 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. 2 Mart 2023 tarihli toplantıda ortak aday kararı 6 parti genel başkanı tarafından alınırken, bir sonraki toplantıda adayın kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Vatandaşlar da "6'lı masa toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası ortak karar yayımlandı. Peki, Altılı masa adayı kim oldu, ne zaman açıklanacak? 6'lı masa toplantısına kaç gün kaldı, ayın kaçında? İşte detaylar