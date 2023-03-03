Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 00:45

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Son dakika 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. 2 Mart 2023 tarihli toplantıda ortak aday kararı 6 parti genel başkanı tarafından alınırken, bir sonraki toplantıda adayın kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Vatandaşlar da "6'lı masa toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası ortak karar yayımlandı. Peki, Altılı masa adayı kim oldu, ne zaman açıklanacak? 6'lı masa toplantısına kaç gün kaldı, ayın kaçında? İşte detaylar

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

6'lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, aday ne zaman belli olacak? soruları yanıt arıyor. En son 6'lı masa toplantısı 2 Mart 2023 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre ortak aday bir sonraki toplantıda açıklanacak. Peki, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? İşte detaylar

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

6'LI MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

6'lı masa toplantısı 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası ortak adaya karar verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

BİR SONRAKİ 6'LI MASA TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart 2023'te açıklayacak. Gelen kulis bilgilerine göre toplantı 14.00'da yapılacak. Toplantıya ev sahipliğini yine Saadet Partisi yapacak.

6’lı masa toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Millet İttifakı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, ne zaman belli olacak?

6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 ay kaldı. 6'lı masa toplantısı kuruluşundan itibaren tam 11 kez gerçekleşti. 11 toplantının hiçbirinde Cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı. Son toplantıda Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği hususu üzerinde duruldu. Diğer toplantılarda ise 6'lı masanın yapacağı açıklamalarda kullanılacak yazı fontu, kenar boşlukları, kurumsal dil gibi konular ele alındı. 6'lı masanın 12'nci toplantısında sıra nihayet aday belirlemeye geldi.

SON DAKİKA