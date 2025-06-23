7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncu kadrosu: Bu akşam TV’de! 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, nerede çekildi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.06.2025 20:25 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:00

Duygusal sahneleri ve etkileyici hikayesiyle hafızalara kazınan 7. Koğuştaki Mucize bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan film, hem sinema salonlarında hem dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşmıştı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

Türk sinemasının son yıllarda en çok konuşulan yapımlarından biri olan 7. Koğuştaki Mucize bir kez daha televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Gerçek bir adalet mücadelesini duygusal bir dille anlatan film, başrol oyuncularının performansıyla da dikkat çekmişti. Film severler, bu dokunaklı hikayenin detaylarını ve oyuncu kadrosunu yeniden merak ediyor. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları!

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında bir Ege kasabasında yaşayan zihinsel engelli Mehmet Koyuncu, yani Memo'nun hikayesini anlatıyor. Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile mütevazı bir yaşam sürmektedir. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Memo, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahiptir ve bu durum, onun Ova ile özel bir bağ kurmasını sağlar.

Ancak bir gün, bölgenin sıkıyönetim komutanının kızı, Memo ile oynarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeder. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'yu suçlar ve onun idam cezasına çarptırılmasına neden olur. Memo, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da, zihinsel engeli nedeniyle kendini ifade edemez ve hapse atılır. Film, Memo'nun masumiyetini kanıtlamaya çalışan ailesi, arkadaşları ve koğuş arkadaşlarının mücadelesini, sevgi ve umut dolu anlarla işliyor. Hapishane sahneleri, dayanışma ve insanlık temalarını vurgularken, Memo ve Ova'nın birbirlerine kavuşma arzusu izleyicileri derinden etkiliyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal Yurtcu: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da hazırlanan platoda gerçekleştirildi.