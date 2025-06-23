7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncu kadrosu: Bu akşam TV’de! 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, nerede çekildi?

Ancak bir gün, bölgenin sıkıyönetim komutanının kızı, Memo ile oynarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeder. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'yu suçlar ve onun idam cezasına çarptırılmasına neden olur. Memo, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da, zihinsel engeli nedeniyle kendini ifade edemez ve hapse atılır. Film, Memo'nun masumiyetini kanıtlamaya çalışan ailesi, arkadaşları ve koğuş arkadaşlarının mücadelesini, sevgi ve umut dolu anlarla işliyor. Hapishane sahneleri, dayanışma ve insanlık temalarını vurgularken, Memo ve Ova'nın birbirlerine kavuşma arzusu izleyicileri derinden etkiliyor.