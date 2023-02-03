Geçtiğimiz günlerde duyurulan 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile sorgulanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları takip ediliyor. Yargı paketi infaz koruma memuru (İKM) başta olmak üzere nafaka, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Bakanlığa bağlı birçok memuriyet ve hükümlülerde beklenti başladı. Genel af çıkacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi?