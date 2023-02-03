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Haberler Yaşam 7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:28

7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile sorgulanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları takip ediliyor. Yargı paketi infaz koruma memuru (İKM) başta olmak üzere nafaka, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Bakanlığa bağlı birçok memuriyet ve hükümlülerde beklenti başladı. Genel af çıkacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi?

7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği ile gündemde. Bakan Bozdağ tarafından detayları aktarılan yargı paketi ile genel af çıkacak mı merak konusu. İnfaz koruma memurları İKM düzenlemesi olacak mı araştırılıyor. 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayınlandı mı soruları yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, pakette neler var, içeriği nasıl? İşte, tüm merak edilenler…

7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS' GELİYOR!

7. Yargı paketi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumu ile gündemdeki yerini aldı. Taslak metnin tamamlanması ardından paketin TBMM'ye gelmesi için geri sayım başlayacak.

Peki, yargı paketinin içeriği nasıl?

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7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı Paketi maddeleri 2023 son dakika: Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

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