Haberler Yaşam 7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:56

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan TBMM'ye sunulan 7. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Meclis'e gelen yargı paketinin içeriği infaz koruma memuru (İKM), nafaka, genel af gibi konu başlıkları ile araştırılmaya başladı. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 7. Yargı paketi son dakika haberleri 2023…