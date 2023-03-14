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Haberler Yaşam 7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:56

7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan TBMM'ye sunulan 7. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Meclis'e gelen yargı paketinin içeriği infaz koruma memuru (İKM), nafaka, genel af gibi konu başlıkları ile araştırılmaya başladı. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 7. Yargı paketi son dakika haberleri 2023…

7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği ile araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı ile sunumu yapılan paketle birlikte genel af çıkacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan infaz koruma memuru İKM düzenlemesi ve nafaka ile ilgili de sorgulamalar da gündemde. 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı soruları yanıt arıyor. İşte, 7. Yargı paketi son dakika gelişmeleri 2023…

7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

7. YARGI PAKETİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU!

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenleme Genel Kurul'dan geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı paketi son dakika 2023: Meclis gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriği nasıl?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

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