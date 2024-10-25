Giriş Tarihi: 25.10.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
08:42
7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: “Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi ve…
Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında yeni okula başlayan birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miray Arslan'a, kullandığı cipi park ederken çarparak minik çocuğun ölümüne yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Banu Kaya, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. "İki evladım var sınavlara hazırlanıyorlar" dedi ve…