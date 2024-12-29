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70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
23:39
70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...