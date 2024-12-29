Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki 70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…