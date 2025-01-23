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Haberler Yaşam 79 kişi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:34

79 kişi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde 79 kişi yaşamını yitirdi. Otel yangınında yaşamını yitiren 79 kişiden geriye facia öncesinde çektirdikleri mutluluk fotoğrafları ve acı hikâyeler kaldı.

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Ceyhan TORLAK
MEHMET BONCUK
Ali ALTUNTAŞ
MURAT KARAMAN
Dilhan Dumanoğlu
MUHARREM DOĞANTEZ
Hüseyin KAÇAR
FULDA SARIYER
Uğur Yiğit
FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kerim CENGİL
Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK
79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Kayserili Eslem Uyanık (25), lise yıllarından beri aşçılık hayali kuran Uyanık, üniversitede Rus dili ve edebiyatı bölümünü okumasına rağmen aşçılık tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yazları Alaçatı'da, kışları da Kartalkaya'da çalışarak hayallerini gerçekleştiren Eslem Uyanık'ta, yangın kurbanı oldu. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Eslem'in bir komşusu "1.5 sene önce babasını kaybetti. attığı çığlıklar hala kulaklarımda. Babasının ölümünü hiç kabullenememişti. Eslem o çok sevdiğin babana böyle mi kavuşacaktın" dedi. Sevdiği gençle dünya evine girmeye hazırlanırken babasının ölümü nedeniyle düğünü erteleyen genç kızın mutfakta çektikleri eğlenceli videolarını paylaşan arkadaşları; "Canım arkadaşım, hep neşe doluydun. Böyle olmamalıydı" yorumunda bulundu. Yorumlarda Eslem Uyanık'ın iyi bir şef olmak için büyük fedakârlık ve çaba sarf ettiği kaydedildi. Arkadaşlarından Dila ise, "Ben babamsız ne yaparım diyordu" şeklinde yorum yazdı.

79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ YASTA
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, Vicat Türkiye AR-GE Kalite Direktörü olarak görev yapan eşi Ayşemin Elif Doğan ile kızları Ayşe Maya Doğan yangında yaşamlarını yitirdi.
ODTÜ mezunu olan Doğan, aynı zamanda kürek sporuyla ilgileniyordu ve bir süre ODTÜ ile Galatasaray kürek takımlarında forma giymişti. 20 yıldır çimento sektöründe faaliyet gösteren Doğan, 7 yıldır Oyak Çimento Bolu Fabrika Direktörü olarak görev yapıyordu.

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79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

ULUSLARARASI FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜYDÜ
Tayland merkezli global kimya şirketi Indorama Ventures Türkiye Genel Müdürü Mert Doğan, yaşam koçu olan eşi Duygu, kızları Mavi ve Doğa Doğan ile ara tatili fırsat bilerek gittikleri Kartalkaya'da tatilde kaldıkları otelde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

KENDİSİ KURTULDU AMA EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜ
İstanbul Beykoz'da yaşayan Beşiktaş Kongre Üyesi Mete Tunç Boduroğlu, eşi Ebru, çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu ile birlikte yanan otelde kalıyordu. Yangında Mete Tunç Boduroğlu yaralanırken eşi Ebru, çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu hayatını kaybetti. Mete Tunç Boduroğlu'nun hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

ENERJİ DERNEĞİ BAŞKANI VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tokcan, oğlu Kemal Tokcan, kardeşi Atıl Enis Tokcan ile oğlu Atlas Kaan Tokcan da yüreklere kor düşüren yangında hayatını kaybetti.

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