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79 kişi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
06:34
79 kişi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde 79 kişi yaşamını yitirdi. Otel yangınında yaşamını yitiren 79 kişiden geriye facia öncesinde çektirdikleri mutluluk fotoğrafları ve acı hikâyeler kaldı.