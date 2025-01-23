79 kişi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybetti! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Kayserili Eslem Uyanık (25), lise yıllarından beri aşçılık hayali kuran Uyanık, üniversitede Rus dili ve edebiyatı bölümünü okumasına rağmen aşçılık tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yazları Alaçatı'da, kışları da Kartalkaya'da çalışarak hayallerini gerçekleştiren Eslem Uyanık'ta, yangın kurbanı oldu. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Eslem'in bir komşusu "1.5 sene önce babasını kaybetti. attığı çığlıklar hala kulaklarımda. Babasının ölümünü hiç kabullenememişti. Eslem o çok sevdiğin babana böyle mi kavuşacaktın" dedi. Sevdiği gençle dünya evine girmeye hazırlanırken babasının ölümü nedeniyle düğünü erteleyen genç kızın mutfakta çektikleri eğlenceli videolarını paylaşan arkadaşları; "Canım arkadaşım, hep neşe doluydun. Böyle olmamalıydı" yorumunda bulundu. Yorumlarda Eslem Uyanık'ın iyi bir şef olmak için büyük fedakârlık ve çaba sarf ettiği kaydedildi. Arkadaşlarından Dila ise, "Ben babamsız ne yaparım diyordu" şeklinde yorum yazdı.