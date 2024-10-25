Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
13:16
8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki Şeyma S. isimli kız çocuğu 7 Ocak 2024'te bahçelerinde bulunan direkteki ipe asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve hayata döndürülen kızın önce istismara uğradığı belirlendi. Hazırlanan adli tıp raporunda biri çocuk 3 erkeğin istismarına uğradığı belirtildi. Ancak daha sonra hazırlanan raporda genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığı ifade edildi. Bu çelişkilerden dolayı kapanmasına karar verilen dosyaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Adli Tıp raporundaki çelişkinin giderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı devreye girdi. İşte detaylar…