8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İddiaya göre soruşturma kapsamında Şeyma'nın istismara uğradığıyla ilgili başka delil elde edilemedi. Batman'a bağlı Kozlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda "Olay günü mağdur ile aynı evde bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Batman Başsavcılığı Kozlu savcılığının adli tıp raporundaki çelişkiye rağmen verdiği karara yeterli denetimi yapmayınca olay kapanmak üzere adli işlemler tamamlandı.