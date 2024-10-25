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Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:16

8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki Şeyma S. isimli kız çocuğu 7 Ocak 2024'te bahçelerinde bulunan direkteki ipe asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve hayata döndürülen kızın önce istismara uğradığı belirlendi. Hazırlanan adli tıp raporunda biri çocuk 3 erkeğin istismarına uğradığı belirtildi. Ancak daha sonra hazırlanan raporda genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığı ifade edildi. Bu çelişkilerden dolayı kapanmasına karar verilen dosyaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Adli Tıp raporundaki çelişkinin giderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı devreye girdi. İşte detaylar…

Kerim CENGİL
8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak 2024 tarihinde yaşanılan olayda 8 yaşındaki Şeyma S., evlerinin bahçesindeki direkteki ipe asılı halde bulundu.

8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun iki defa kalbi durdu. Şeyma S., doktorların müdahalesiyle tekrar yaşama döndürüldü ancak Şeyma, konuşma yetisini kaybederek yatağa bağımlı kaldı.

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8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

İLK ADLİ TIP RAPOR HATALI BULUNDU

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından olay yerinden ve biri çocuk, 3 erkek kıyafetlerinde inceleme yapıldı. Alınan ilk adli tıp raporunda hem kıyafetlerde hem de Şeyma S'nin genital bölgesinde sperm saptandı.

8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

Ancak iddiaya göre adli tıp raporunda hata çıktı. Çocuğun genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığının anlaşıldığı, bunun üzerine ikinci kez alınan raporda herhangi bir istismara rastlanmadığı Adli Tıp raporuyla soruşturma dosyasına gönderildi.

8 yaşındaki Şeyma’nın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmadaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu giderecek!

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
İddiaya göre soruşturma kapsamında Şeyma'nın istismara uğradığıyla ilgili başka delil elde edilemedi. Batman'a bağlı Kozlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda "Olay günü mağdur ile aynı evde bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Batman Başsavcılığı Kozlu savcılığının adli tıp raporundaki çelişkiye rağmen verdiği karara yeterli denetimi yapmayınca olay kapanmak üzere adli işlemler tamamlandı.

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