Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:58

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

Türk toprakları, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Anadolu; Osmanlı ve Selçuklu başta olmak üzere; Romalılar, Persler ve diğer pekçok uygarlığın izlerini taşıyor. Peki; Bu uygarlıklar hangi illerimize nasıl izler bıraktı? İşte 81 ilimizin geçmişteki gizli kalmış eski isimleri!

  • ABONE OL
81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve diğer birçok şehrimiz... Binlerce yıldır birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Her asır dünyanın cazibe merkezi olan Anadolu topraklarının zengin hikayesi ise illerimizin isimlerine yansıdı. Peki memleketinizin eski isimleri neler?

İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE!

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

5. Aksaray - Archelais: Antik çağlarda kullanılan ismi. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehirdi.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

6. Amasya- Amaseia: Yunan tarihçilerine göre Amasya, ismini Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden almıştır.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

7. Ankara- Ankyra: Galatlar döneminden itibaren kullanılan bu isim, Yunanca'da "çapa" anlamına gelir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

8. Antalya - Attaleia: Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

9. Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlerden kalma bir isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

10. Artvin - Livana: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir. Arapça kökenli olduğu düşünülür.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

11. Aydın - Tralleis: Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biridir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

12. Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

13. Bartın - Parthenios: Antik çağlarda bölgenin adıydı.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

14. Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir. Batman ismi daha yenidir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

15. Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans döneminde kullanılmış olan bir isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

16. Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde kullanılmış, kalenin adıydı.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

17. Bingöl- Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

18. Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

19. Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

20. Burdur- Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı tam olarak bilinmeyen bir isimdir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

21. Bursa- Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulmuştur, adı ondan gelir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

22. Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentleri olarak bilinir.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

23. Çankırı- Gangra: Antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi.

81 şehrimizin gizli kalmış eski isimleri! Memleketinizin eski adı ne? İşte merak edilen liste!

24. Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan bir isimdir.