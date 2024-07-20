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Haberler Yaşam 89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:47

89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

Denizli'de 89 yaşındaki Emine Durmuş'un evinde cansız bedenine ulaşıldı. Katil ise 3 ay sonra jandarmanın özel takibi sonucu yakalandı! Durmuş'u boğarak öldüren cani, olay sonrası sosyal medyadan "Hakkım sana helaldir" paylaşımı yapan oğlu çıktı!

İHA
89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde 13 Nisan günü Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Durmuş'un şüpheli olduğu değerlendirilen ölümünün ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi yaşlı kadının ölümünü 3 ay boyunca titizlikle araştırdı.

89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

HER GÜN MEZARINA GİDİNCE…

Yaşlı kadının cinayetinde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarına gitmesi de JASAT timlerinin dikkatini çekti.

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89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.

89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

ÖLDÜRÜP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye binasına götürüldükleri sırada cinayet zanlısı Cihan Durmuş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Biri şunu sustursun" dedi. Çıkarıldıkları mahkemece Cihan Durmuş'un tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Fatma A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

"MEKANIN CENNET OLSUN CANIM ANAM…"

Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti.

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