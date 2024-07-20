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89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
10:47
89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!
Denizli'de 89 yaşındaki Emine Durmuş'un evinde cansız bedenine ulaşıldı. Katil ise 3 ay sonra jandarmanın özel takibi sonucu yakalandı! Durmuş'u boğarak öldüren cani, olay sonrası sosyal medyadan "Hakkım sana helaldir" paylaşımı yapan oğlu çıktı!