89 yaşındaki Emine Durmuş’un ölümünde sır perdesi aralandı: Öldürüp sosyal medyada paylaşım yapmış!

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.