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Haberler Yaşam 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:19

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçirilen on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşılıyor. 1 Mart Cumartesi günü başlayan mübarek ay, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, Arefe günü ve Ramazan Bayramı 2025 tatil günleri.

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!

İslam dünyası, manevi huzur içinde geçirilen mübarek Ramazan ayına veda etmeye hazırlanıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek günlerin ardından, bayram coşkusu yaşanacak. 2025 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, bu yıl 9 gün olarak belirlendi. Peki, 9 günlük bayram tatili hangi tarihlerde başlayacak ve sona erecek? İşte, Arefe günü ve Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili tüm detaylar.

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.

Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun."

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9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor.

Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıktı.

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ TARİHLERİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!