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9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:19
9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı tatil günleri!
Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçirilen on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşılıyor. 1 Mart Cumartesi günü başlayan mübarek ay, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, Arefe günü ve Ramazan Bayramı 2025 tatil günleri.