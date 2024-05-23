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9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU (23 Mayıs 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler, af var mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:06
9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU (23 Mayıs 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler, af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. "Genel af var mı yok mu?" sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Gözler Meclis'e çevrilmişken Yılmaz Tunç yeni pakete dair merak edilenleri cevapladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?