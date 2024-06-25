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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 25 HAZİRAN 2024: 4'te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:38
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 25 HAZİRAN 2024: 4'te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriğinde neler var?
9. Yargı Paketi genel af ile son dakika gelişmeleriyle gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar