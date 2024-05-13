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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024 | Yılmaz Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman çıkacak, af var mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:12
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024 | Yılmaz Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman çıkacak, af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı, son durum ne? İşte, gelişmeler...