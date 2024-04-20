Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
07:03
9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi taslağı merak ediliyor. Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçiriliyor. Bakan Tunç'un açıklamalarından sonra "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramalar hızlandı. Meclis'in yoğun günümde yer alacak olan yeni yargı paketi için gözler açıklamalara çevrildi. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar