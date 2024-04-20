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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 07:03

9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi taslağı merak ediliyor. Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçiriliyor. Bakan Tunç'un açıklamalarından sonra "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramalar hızlandı. Meclis'in yoğun günümde yer alacak olan yeni yargı paketi için gözler açıklamalara çevrildi. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis'in takvimi nedeniyle 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağını bildirdi. Soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri gibi birçok konunun yer alacağı 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.

Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ

Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.

9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."

9. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR! Yılmaz Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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