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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ 2024:Başkan Erdoğan duyurdu: "Öğretmenlere yenilikler…”9. Yargı paketi içeriği neler?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
07:12
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ 2024:Başkan Erdoğan duyurdu: "Öğretmenlere yenilikler…”9. Yargı paketi içeriği neler?
9. Yargı Paketi genel af ile son dakika haberleri araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri açıkladı. Yargı alanında önemli gelişmelerin hayata geçirileceği belirtilen paket, genel af, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar