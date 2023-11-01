Haberler Yaşam 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu'ndan korkunç saldırıya kınama!

Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:36

9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu'ndan korkunç saldırıya kınama!

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu ise öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.