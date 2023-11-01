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Haberler Yaşam 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu'ndan korkunç saldırıya kınama!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:36

9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu'ndan korkunç saldırıya kınama!

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu ise öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

AA
9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu’ndan korkunç saldırıya kınama!

Korkunç olay Bursa'da geçtiğimiz günlerde yaşandı.

9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu’ndan korkunç saldırıya kınama!

ÖNCE ÇOCUKLARIN YANINA YAKLAŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki bir çocuğun yanına yaklaştı.

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9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu’ndan korkunç saldırıya kınama!

Ardından cebinden çıkardığı biber gazını, çocuğa sıktı.

9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu’ndan korkunç saldırıya kınama!

ACI İÇİNDE KIVRANDI...

Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk, acı içinde kıvrandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı: Trabzonspor Futbol Okulu’ndan korkunç saldırıya kınama!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

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