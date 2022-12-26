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Haberler Yaşam 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:20

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen sözleşmeli, ocak zammı, asgari ücret gibi konuların yanı sıra bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan bir diğer çalışma taşerona kadro. Bugünkü Kabine Toplantısı kararları araştırılırken 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri de gündemdeki yerini aldı. Sözleşmelilerin ardından kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak, hangi kurumlarda? İşte, tüm merak edilenler…

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri gündemde. Bakan Bilgin'in yer verdiği konu başlıkları arasında yer alan taşeron işçinin kadroya geçişi sözleşmeli ile birlikte bekleniyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile EYT yanı sıra kadro konularının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, taşerona kadro son durum gelişmeleri…

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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