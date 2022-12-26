90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen sözleşmeli, ocak zammı, asgari ücret gibi konuların yanı sıra bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan bir diğer çalışma taşerona kadro. Bugünkü Kabine Toplantısı kararları araştırılırken 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri de gündemdeki yerini aldı. Sözleşmelilerin ardından kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman çıkacak, hangi kurumlarda? İşte, tüm merak edilenler…