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Haberler Yaşam 98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 17:01

98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

98. Gazi Koşusu Veli Efendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştiriliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen yarışta start saatler 17.15'i gösterdiğinde verilecek. 22 kısrağın birincilik için mücadele edeceği koşunun hemen ardından, 'Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi?' soruları yanıt bulacak. 97. Gazi Koşusu Urfa Aslanı ve jokeyi Mehmet Kaya'nın zaferiyle sonuçlanmıştı.

98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak olan Gazi Koşusu televizyon ekranından canlı olarak yayınlanacak. Toplam 22 safkanın piste çıkacağı Gazi Koşusu'nda en iyi derece 1996 yılında Bold Pilot isimli safkana ait. Peki, 98. Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi?

98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

97. GAZİ KOŞUSU'NU KAZANAN URFA ASLANI!

2.400 metre çim pistte 22 atın start aldığı koşuda Urfa Aslanı, rakiplerine fark atarak 2.30.35'lik derecesiyle zafere ulaştı. Mehmet Kaya'nın ustalıklı jokeyliği ve Urfa Aslanı'nın gücü, onları bu tarihi zaferin zirvesine taşıdı.

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98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

98. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.

98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

98. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

98. Gazi Koşusu saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

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