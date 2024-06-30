98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.