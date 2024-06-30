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98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
17:01
98. Gazi Koşusu kazananı belli oluyor! Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi? İşte yanıtı
98. Gazi Koşusu Veli Efendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştiriliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen yarışta start saatler 17.15'i gösterdiğinde verilecek. 22 kısrağın birincilik için mücadele edeceği koşunun hemen ardından, 'Gazi Koşusu kim kazandı, hangi at birinci geldi?' soruları yanıt bulacak. 97. Gazi Koşusu Urfa Aslanı ve jokeyi Mehmet Kaya'nın zaferiyle sonuçlanmıştı.