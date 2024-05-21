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A101 23 Mayıs Perşembe kataloğu: Bu hafta A101 aktüelde neler var? Mikrodalga, kazanlı ütü, kahve makinesi...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:55
A101 23 Mayıs Perşembe kataloğu: Bu hafta A101 aktüelde neler var? Mikrodalga, kazanlı ütü, kahve makinesi...
A101 23 Mayıs 2024 Perşembe kataloğu yayımlandı. Bu hafta yeni ev kuracaklara özel fırsatlar market raflarında yerini alıyor. Her hafta rafların dolduğu aktüelde alışveriş için ürünler işaretlenmeye başladı. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? Mikrodalga, kazanlı ütü, kahve makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi ve tüm indirimler...