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Abant yolunda ulaşımı durdurdu

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.01.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 16:42
Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası , hafta sonunda şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Yoğun yağışının etkili olduğu yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı.

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Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

lastiği olmayan ya da zincir takılmayan araçların dik rampalarda ilerleyememesi nedeniyle trafik durdu.

Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı tatilciler, araçlarından indi.

Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Yolda kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla itilerek yoluna devam etti

Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Araçların hareket etmesiyle yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik yeniden açıldı.

Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu
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