ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın piyasasında gözler ABD enflasyon oranında!

ABD enflasyon verisi için gözler bugün gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tüm dünyada yükselen enflasyonla beraber Amerika'daki bu oranın yükselişe geçmesi altın fiyatları için de kritik bir durum teşkil etmeye başladı. Öte yandan gerek altın yatırımcıları gerekse piyasaların yakından takipçileri "ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Piyasa beklentisi nisan ayında enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. Peki, ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...