ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler ise gündemin üst sıralarına yerleşti. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı.