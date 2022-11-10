ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Yeni haftada ekonominin gündem maddesi olan ABD enflasyon verileri birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. FED, faizlerde geçtiğimiz hafta 75 baz puanlık arttırım kararı almıştı. Saatler yaklaşırken bir yandan da "ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. FED, faizlerde geçtiğimiz hafta 75 baz puanlık arttırım kararı almıştı. Bu durum altında hareketliliklere neden oldu. Peki, 2022 ABD enflasyon oranı verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak? İşte detaylar.