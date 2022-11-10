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Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 15:31

ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Yeni haftada ekonominin gündem maddesi olan ABD enflasyon verileri birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. FED, faizlerde geçtiğimiz hafta 75 baz puanlık arttırım kararı almıştı. Saatler yaklaşırken bir yandan da "ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. FED, faizlerde geçtiğimiz hafta 75 baz puanlık arttırım kararı almıştı. Bu durum altında hareketliliklere neden oldu. Peki, 2022 ABD enflasyon oranı verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak? İşte detaylar.

ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı! Mart ayında yüzde 8,5 olarak duyurulan veriyle beraber 40 yılın rekoru kırılmıştı. Geçtiğimiz hafta Fed'in beklenen paralel olarak duyurduğu faiz arttırımı kararı da piyasaları derinden sarsmıştı. "ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Şimdi gözler ilerleyen saatlerde gelecek ABD enflasyon verisinde. İşte son durum ve detaylar.

ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

BU HAFTA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA!

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımıyla politika faizini yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı. Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışlarına devam mesajı verdi. Geçen haftaki faiz kararının ardından gözler perşembe günü 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrildi.

Enflasyon sorunu tüm ülkeleri derinden etkilemeye devam ediyor. Enflasyonla mücadelede çözümü faiz artırımında gören ülkeler, parasal sıkılaşmaya giderken fiyatlar genel seviyesindeki yükselişin önüne geçmek için yapılan faiz artırımları, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak ABD'den gelen son verilere göre gram altın yeniden 1000 liranın üzerine yerleşmeye çalışıyor.

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ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.

Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.

ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler ise gündemin üst sıralarına yerleşti. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı.

ABD enflasyon verileri BUGÜN AÇIKLANIYOR! Ekim 2022 ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 2,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,8 yükselişle 110,6'yı görmesinin ardından bugün 110,2'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 3'üncü işlem gününde de değer kaybederek yüzde 4,08'e geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne ise alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, teknoloji şirketlerinden arka arkaya gelen işten çıkarma haberleri resesyon kaygılarının artmasına neden olurken, düşen petrol fiyatları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları enerji krizine ilişkin endişelerin geri plana atılmasını sağladı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik artışla 1 kritik eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

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