ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

ABD - İtalya final maçı voleybolseverlerin gündeminde. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat 4. olarak ayrıldığı Paris 2024'te final heyecanı yaşanacak. Maçın canlı yayın kanalı ve saati en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?