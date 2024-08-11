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Giriş Tarihi: 11.08.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:18

ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybolda finalin adı belli oldu. Brezilya'yı eleyen ABD ile Türkiye'yi eleyen İtalya karşı karşıya geliyor. ABD - İtalya final maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Brezilya'nın bronza ulaştığı müsabakada gümüş ve altın madalyanın sahibi bekleniyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

ABD - İtalya final maçı voleybolseverlerin gündeminde. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat 4. olarak ayrıldığı Paris 2024'te final heyecanı yaşanacak. Maçın canlı yayın kanalı ve saati en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

ABD - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

ABD İtalya final maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele canlı yayın kanalı takip ediliyor.

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ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

ABD - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

2024 VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI

İtalya - 428.53
Brezilya - 400.63
ABD - 370.77
Türkiye - 359.07
Çin - 350.30

ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi

Polonya - 349.75
Japonya - 325.18
Kanada - 284.76
Hollanda - 283.99
Sırbistan - 280.42

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