Giriş Tarihi: 11.08.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
00:18
ABD - İtalya voleybol maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı tarihi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybolda finalin adı belli oldu. Brezilya'yı eleyen ABD ile Türkiye'yi eleyen İtalya karşı karşıya geliyor. ABD - İtalya final maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Brezilya'nın bronza ulaştığı müsabakada gümüş ve altın madalyanın sahibi bekleniyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...