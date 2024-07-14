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Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:52

ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Tüm dünyanın gözü ABD'de gerçekleşecek seçime çevrildi. Seçimler için geri sayım başladı. Joe Biden ile Donald Trump'ın yarışacağı seçime kısa bir süre kala seçim süreci gergin geçiyor. Son yaşanan gelişmeler ve Donald Trump'a gerçekleştirilen saldırı sonrası seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

ABD'de siyasi tartışmaların ve gerginliklerin gündem olduğu başkanlık yarışı için Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeniden karşı karşıya gelmesi, gündemi yakından takip edenlerce sorgulanıyor. İşte, ABD seçim tarihi.

ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

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ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

ABD BAŞKANLIK SEÇİM TAKVİMİ

ABD'de 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, 8 Haziran'daki son ön seçimlerle tamamlanacak ve 50 eyalet ile bağlı bölgelerde halk hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasından tercihini yapacak.

Bazı eyaletlerde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti aynı gün ön seçim yaparken bazı eyaletlerde ise iki parti farklı zamanlarda ön seçim düzenleyecek.

Ön seçimlerde birçok eyalette "primary" denen ve seçmenlerin geleneksel olarak sandığa gidip oy verdikleri sistem kullanılırken bazı eyaletlerde ise parti toplantısı formatında yapılan ve "caucus" denilen sistem tercih ediliyor.

ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak Iowa'da başlarken 23 Ocak'ta New Hampshire, 3 Şubat'ta Güney Carolina, 6 Şubat'ta Nevada, 24 Şubat'ta Güney Carolina, 27 Şubat'ta Michigan, 2 Mart'ta Idaho ile Missouri, 3 Mart'ta başkent Washington DC (Cumhuriyetçiler), 4 Mart'ta ise Kuzey Dakota'daki seçmenler, kendi partilerinin ön seçimlerinde oy kullanacak.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve çok sayıda eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" olan 5 Mart'ta Alabama, Alaska, Amerikan Samoası, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia'da ön seçimler gerçekleştirilecek.

16 eyalette seçmenlerin aday adayları arasından tercihlerini yapacağı Süper Salı'da kazançlı çıkan adayların yarışta rakiplerinin önüne geçme ihtimali önemli ölçüde artıyor.

ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Ön seçim süreci 12 Mart'ta Georgia, Hawaii, Mississippi, Washington ve Kuzey Mariana Adaları, 16 Mart'ta Guam, 19 Mart'ta ise kritik eyaletlerden Arizona, Florida, Illinois, Kansas ve Ohio'daki seçimlerle devam edecek.

23 Mart'taki Louisiana ve Missouri'deki ön seçimleri 30 Mart'taki Kuzey Dakota ön seçimleri izleyecek.

Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island ve Wisconsin eyaletlerindeki ön seçimler 2 Nisan'da gerçekleştirilecek, 6 Nisan'da da Alaska, Hawaii ve Kuzey Dakota'daki seçmenler tercihlerini yapacak.

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