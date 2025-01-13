Haberler
Yaşam
ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
10:42
ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?
Los Angeles yangını mahalleleri küle çevirdi. 7 Ocak tarihinden bu yana alevlerin etkili altında olan bölgede rüzgarın etkisiyle dağılan yangınlar yeterli su olmaması gibi sebeplerle kontrol altına alınamadı. ABD yangın son dakika haberleri ile takip edilirken 1 haftanın tamamlandığı felakette ağır hasar alındı. Kaliforniya eyaletinin teslim olduğu kriz çığ gibi büyüdü. Peki; Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir? İşte, detaylar...