ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

ABD yangın son dakika gelişmeleriyle tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. Hollywood da dahil olmak üzere pek çok kişi evlerinden tahliye edilirken yangının hangi boyuta ulaşacağı merak konusu. Tahliyelerin 100 bin kişi üzerinde olduğu bilgisi dikkat çekiyor. Peki; Los Angeles yangını neden çıktı? İşte, ABD yangınında son durum ve can kaybı...