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Haberler Yaşam ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:42

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

Los Angeles yangını mahalleleri küle çevirdi. 7 Ocak tarihinden bu yana alevlerin etkili altında olan bölgede rüzgarın etkisiyle dağılan yangınlar yeterli su olmaması gibi sebeplerle kontrol altına alınamadı. ABD yangın son dakika haberleri ile takip edilirken 1 haftanın tamamlandığı felakette ağır hasar alındı. Kaliforniya eyaletinin teslim olduğu kriz çığ gibi büyüdü. Peki; Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir? İşte, detaylar...

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

ABD yangın son dakika gelişmeleriyle tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. Hollywood da dahil olmak üzere pek çok kişi evlerinden tahliye edilirken yangının hangi boyuta ulaşacağı merak konusu. Tahliyelerin 100 bin kişi üzerinde olduğu bilgisi dikkat çekiyor. Peki; Los Angeles yangını neden çıktı? İşte, ABD yangınında son durum ve can kaybı...

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 HAFTADIR DEVAM EDİYOR!

7 Ocak günü başlayan Los Angeles yangını devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangında bölgede yeterli su bulunmaması ve şiddetli rüzgar gibi etkenler önemli rol oynuyor.

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ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

Şu ana kadar binlerce dönüm alanın kül olması felaketi gözler önüne sererken yerleşim yerlerini yutarak ilerleyen yangının ne zaman kontrol altına alınacağı merak konusu.

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Palisades, Eaton, Kenneth, Hurst gibi pek çok bölgede etkili olan yangında can kaybı da dikkat çekici.

ABD YANGIN SON DAKİKA: 1 haftadır devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, yaralı ve ölü sayısı kaç, son durum nedir?

LOS ANGELES YANGIN SON DURUM: ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ!

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

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