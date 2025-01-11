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ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!'' Los Angeles son durum
Giriş Tarihi: 11.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
21:07
ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!'' Los Angeles son durum
Son dakika ABD yangını söndürüldü mü? yakından takip ediliyor. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak günü çıkan şiddetli rüzgarın büyüyerek devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Hollywood için ve bölgede yaşayan yüz binlerce kişi ve ev tahliye ediliyor.Can kaybı artarak devam ederken içinde ünlülerinde evlerinin yer aldığı birçok konut ağır hasar aldı. Ekipler müdahalelerini sürdürüyor.Peki, Los Angeles orman yangını neden çıktı? ABD yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? İşte detaylar