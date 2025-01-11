ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI!

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County Şerifi Robert Luna, orman yangınları nedeniyle tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı.

ABD'nin California eyaleti, orman yangını felaketi yaşıyor. California'da yer alan Los Angeles County'deki orman yangınları rüzgar nedeniyle yayılarak devam ederken, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını söyledi. Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.