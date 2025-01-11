Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!'' Los Angeles son durum
Giriş Tarihi: 11.01.2025 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:07

ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!'' Los Angeles son durum

Son dakika ABD yangını söndürüldü mü? yakından takip ediliyor. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak günü çıkan şiddetli rüzgarın büyüyerek devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Hollywood için ve bölgede yaşayan yüz binlerce kişi ve ev tahliye ediliyor.Can kaybı artarak devam ederken içinde ünlülerinde evlerinin yer aldığı birçok konut ağır hasar aldı. Ekipler müdahalelerini sürdürüyor.Peki, Los Angeles orman yangını neden çıktı? ABD yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? İşte detaylar

ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

ABD yangını son gelişmeler takip edilirken 300 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve can kaybının 11'e yükseldiği açıklandı. Şiddetli rüzgarla birlikte birçok ayrı noktadan artarak büyüyen Los Angeles orman yangını kontrol altına alınamıyor. Birçok ünlü isminde evinin içinde bulunduğu konutlar hasar alırken bir kişi kundaklama şüphesiyle göz altında. İşte ABD Los Angeles orman yangını son dakika gelişmeleri

ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

ABD'DEKİ ORMAN YANGINI SON DURUM

ABD'nin Los Angeles şehrini küle çeviren yangın sebebiyle 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Kontrol altına alınamayan yangında, 20 bin futbol sahasına denk gelen 27 bin dönümden fazla alanın yandığı belirtildi. Yangın sebebiyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 1 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan şehirde yağmalama eylemlerinin başladığı ve bu sebeple 20 kişi gözaltına alındığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ!

Sağlık yetkilileri, yangınlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangınlarda 12 binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yetkililer, 300 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti. 20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alındığı belirtildi.

ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlardan biriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen kişi, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıların da araştırıldığı ifade edildi. Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa göre, tüm zorunlu tahliye bölgelerinde akşam 18.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı emri yürürlükte olacak. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna açıklamasında, "Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız" dedi.

ABD yangını son dakika: ABD orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Can kaybı artıyor!’’ Los Angeles son durum

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI!

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County Şerifi Robert Luna, orman yangınları nedeniyle tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı.
ABD'nin California eyaleti, orman yangını felaketi yaşıyor. California'da yer alan Los Angeles County'deki orman yangınları rüzgar nedeniyle yayılarak devam ederken, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını söyledi. Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA