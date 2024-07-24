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Acı kaza sonrası doktorlar 'Bir daha yürüyemezsin' dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
11:44
Acı kaza sonrası doktorlar 'Bir daha yürüyemezsin' dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu
Antalya'da kaza yapan Tarık Akat, ağır yara almasıyla doktorlar genç çocuğa bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Akat ise asla pes etmeyerek yaşama halterle tutundu. Tarık Akat, halterde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.