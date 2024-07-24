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Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:44

Acı kaza sonrası doktorlar 'Bir daha yürüyemezsin' dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da kaza yapan Tarık Akat, ağır yara almasıyla doktorlar genç çocuğa bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Akat ise asla pes etmeyerek yaşama halterle tutundu. Tarık Akat, halterde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

DHA
Acı kaza sonrası doktorlar ’Bir daha yürüyemezsin’ dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

Tarık Akat'a geçirdiği motosiklet kazası sonrası doktorlar tarafından bir daha yürüyemeyeceği söylendi. Akat ise pes etmedi ve Türkiye şampiyonu oldu.

Acı kaza sonrası doktorlar ’Bir daha yürüyemezsin’ dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

TARIK AKAT TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Antalya'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu. Akat, daha önce 2 kez gümüş madalya kazandığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda bu kez 140 kilo kaldırıp altın madalyanın sahibi oldu.

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Acı kaza sonrası doktorlar ’Bir daha yürüyemezsin’ dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da babasının motosikletine ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. Akat, kullandığı motosikletle 29 Nisan 2021'de, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Yaralanan ve vücudunun farklı noktalarında kırıklar oluşan Akat, bir dizi ameliyat geçirdi.

Doktorların 'yürüyemezsin' dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Acı kaza sonrası doktorlar ’Bir daha yürüyemezsin’ dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

Özellikle sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi. Hayatı değişen Akat, tekrar ayağa kalkabilmek için spor ve fizik tedaviyle büyük mücadele verdi.

Acı kaza sonrası doktorlar ’Bir daha yürüyemezsin’ dedi! Pes etmedi: Tarık Akat Türkiye şampiyonu oldu

Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atmaya başlayan Akat, sonrasında haltere başladı. Akat, 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste gümüş madalyanın sahibi oldu. Akat, bu yıl da Ankara'da yapılan şampiyonada ise 140 kilo kaldırıp, altın madalya kazandı.

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