AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA DUYURULARI

2020 yılından bu yana Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını kapsamında vakaların artmasını önlemek ve riski azaltmak amacıyla açık cezaevinde bulunan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan mahkumlara covid-19 izni verilmişti.

Bir süredir devam eden izinlerde sona gelindi. Düşen vaka sayıları ve pandemi tedbirlerinin hafifletilmesi bu noktada etkili oldu. İşte Adalet Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberleri…