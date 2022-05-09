Açık cezaevi izinleri son dakika haberleri mahkumlar ve mahkum aileleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen izinlerde uzama ihtimali ve bitiş tarihi her gün araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre izinlerin takvimi güncellendi. Bu noktada açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte açık cezaevi izinleri hakkında merak edilenler…