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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:15

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri son dakika haberleri mahkumlar ve mahkum aileleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen izinlerde uzama ihtimali ve bitiş tarihi her gün araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre izinlerin takvimi güncellendi. Bu noktada açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte açık cezaevi izinleri hakkında merak edilenler…

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Mahkum ve mahkum ailelerinin gündeminde bir süredir açık cezaevi izinleri yer alıyordu. Pandemi tedbirleri kapsamında izin sağlanan mahkumlar için Adalet Bakanlığı izin takvimi güncellendi. Böylece açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? Soruları da yanıt buldu. Bir süredir beklenen konuyla ilgili yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri 2022 ne zaman bitiyor? İşte açık cezaevi izinleri son dakika duyuruları…

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA DUYURULARI

2020 yılından bu yana Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını kapsamında vakaların artmasını önlemek ve riski azaltmak amacıyla açık cezaevinde bulunan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan mahkumlara covid-19 izni verilmişti.

Bir süredir devam eden izinlerde sona gelindi. Düşen vaka sayıları ve pandemi tedbirlerinin hafifletilmesi bu noktada etkili oldu. İşte Adalet Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberleri…

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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı: 2022 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

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