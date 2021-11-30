Açık cezaevi izinleri bugün mü, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

Normal şartlarda 30 Kasım tarihinde sona ermesi planlanan Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Mahkum ve mahkum yakınları bugün sabah saatlerinden itibaen konuyla ilgili alınan son kararı inceliyor. Geçtiğimiz günlerde koronoavirüs salgını nedeniyle uygulanan izinler TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme gelmişti. Ardından ise binlerce kişinin merakla beklediği "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" sorular yanıt bulmuş oldu. Daha önce bu izinlerle ilgili 9 kez uzatılma kararı verilmişti. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek, ne kadar süre uzadı? İşte tüm detaylar...