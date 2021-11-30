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Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:42

Açık cezaevi izinleri bugün mü, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

Normal şartlarda 30 Kasım tarihinde sona ermesi planlanan Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Mahkum ve mahkum yakınları bugün sabah saatlerinden itibaen konuyla ilgili alınan son kararı inceliyor. Geçtiğimiz günlerde koronoavirüs salgını nedeniyle uygulanan izinler TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme gelmişti. Ardından ise binlerce kişinin merakla beklediği "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" sorular yanıt bulmuş oldu. Daha önce bu izinlerle ilgili 9 kez uzatılma kararı verilmişti. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek, ne kadar süre uzadı? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri 60 bini aşkın mahkum ve mahkum yakını tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde peyderpey uzatılan izinlerle ilgili son olarak geçtiğimiz gün yeni bir açıklama gelmişti. Hal böyleyken 30 Kasım bugün binlerce vatandaş "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni kararda izinlerin 6 ay süreyle uzatıldığı bildirilmişti. Buna göre; Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek, ne kadar süre uzadı? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir? CTE 2021 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri kaç ay, ne zamana kadar uzatıldı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

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