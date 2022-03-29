Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:39

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle çok üzün süredir binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyordu. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik Resmi Gazete yazısı geldi. Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması ile "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" soruları yanıt buldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete açıklaması ile CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ertelendi mi? İşte süreçte son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

Türkiye'deki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı. Adalet Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana peyderpey uzatılan izinlerin 30 Ocak itibarıyla yeniden uzatıldığını duyurmuştu. Yaklaşan süre dolasıyla mahkumların cezaevine geri döneceği tarih merak ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete açıklaması ile CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ertelendi mi? İşte yapılan son açıklama!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? 2022 AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE?

Mahkumların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. 31 Mart'ta sona erecek olan cezaevi izinleri güncel gelişmeler takip ediliyor.

Konuya ilişkin son açıklama geldi!

CTE BÖYLE DUYURDU!

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona ereceği açıklanmıştı. Kararla ilgili duyuru bugün yapıldı.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? CTE DUYURDU! 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi, son durum ne?

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

SON DAKİKA