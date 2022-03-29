Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle çok üzün süredir binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyordu. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik Resmi Gazete yazısı geldi. Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması ile "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" soruları yanıt buldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete açıklaması ile CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ertelendi mi? İşte süreçte son durum