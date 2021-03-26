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: MEB ile 2. dönem AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

, 'de okuyan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 25 Mart itibarı ile başlayan sınavlar, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. online sınavlara katılım gösterecek öğrenciler, AÖL online sınav giriş ile bunu gerçekleştiriliyor. Bu noktada, AÖL sınavları nasıl oluyor, kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek soruları da merak konusu oldu. MEB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte, Açık Lise 2. dönem AÖL online sınav giriş ekranı ve diğer bilgiler

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 13:15
Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı: MEB ile 2. dönem Açıköğretim Lisesi AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

2. dönem sınavları, 25 Mart itibarı ile başladı. AÖL 2. dönem sınavları da ilk sınavlar gibi online (internetten) yapılıyor. Bu noktada, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, AÖK bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınava katılım gösterebilmek için üzerinde yoğunluk oluşturuyor. Bununla beraber, AÖL online sınavları nasıl oluyor, ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, merak edilen konulara yaıt verildi. İşte, 26 Mart 2. dönem AÖL online sınav giriş ekranı

Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı: MEB ile 2. dönem Açıköğretim Lisesi AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

AÖL ONLİNE SINAV KAÇ GÜN SÜRECEK?

25 Mart tarihinde saat 09.30'da açılacak.

AÖL sınavları 29 Mart tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı: MEB ile 2. dönem Açıköğretim Lisesi AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

AÖL SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı: MEB ile 2. dönem Açıköğretim Lisesi AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı: MEB ile 2. dönem Açıköğretim Lisesi AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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