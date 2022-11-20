Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım resmen başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu gelişme sonrası Açık Lise sınavları için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden binlerce öğrenci, net tarih bilgisine erişmek için ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2022 YKS veya YÖS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen ancak Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamamış öğrenciler için de ek sınav yapılacak. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte MEB ile 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi...