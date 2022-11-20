Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:19

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım resmen başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu gelişme sonrası Açık Lise sınavları için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden binlerce öğrenci, net tarih bilgisine erişmek için ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2022 YKS veya YÖS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen ancak Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamamış öğrenciler için de ek sınav yapılacak. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte MEB ile 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi...

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan kişiler tarafından bir süredir araştırılıyordu. Bir son dakika duyurusunda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. dönem Açık Lise sınav tarihleri takvimini paylaştı. Bunun üzerine lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları net tarihleri öğrenmek amacıyla ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak?'' şeklinde araştırmalarına başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün var, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte MEB takvimi ile 2022-2023 1. dönem AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

SON DAKİKA: AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, ONLİNE MI OLACAK?

MEB merakla beklenen 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri için net tarih bilgisini içeren takvimi paylaştı.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL 2021-4 DÖNEMİ EK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunun 4.Maddesinde; "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir " denmektedir.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 2021-4 DÖNEMİ EK SINAVI yapılacaktır.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında yapılacak 2021-4 dönemi çevrim içi (online) ek sınava katılabilecektir.

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

EK SINAVLARA KİMLER KATILACAK?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava (2021-4 ek sınavı) katılabilecektir.

Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak 2021-4 ek sınav katılım durumlarını sorgulayabilir.

SON DAKİKA