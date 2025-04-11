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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
16:25
Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?