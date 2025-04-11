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Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:25

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!

AÖL 2. dönem sınavlarının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılan sınavların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. MEB'in duyurusuna göre, sınav sonuçlar Nisan ayında öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştirebilir.

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları bekleniyor!