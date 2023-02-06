Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

KAHRAMANMARAŞ'TA ÜST ÜSTE BÜYÜK DEPREMLER

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yaktı. Bu depremlerde çok sayıda can kaybımız var.Türkiye devlet ve milletiyle seferber olmuş durumda. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı. Bu depremler hangileriydi?