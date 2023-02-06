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Haberler Yaşam Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler
Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 19:24

Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki Elbistan merkezli sarsıntı nedeniyle ciğerlerimiz yandı. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde hissedildi. Çok sayıda can kaybımız var. Yüzlerce bina yıkıldı. Yaşanan felaketin sonrasında Türkiye seferber oldu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti önceki yıllarda da 7 ve üzerinde şiddetli depremlerle karşı karşıya kalmıştı. Kahramanmaraş depremi ile birlikte bu depremler de hafızalardaki yerini hala koruyor.

Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

KAHRAMANMARAŞ'TA ÜST ÜSTE BÜYÜK DEPREMLER

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yaktı. Bu depremlerde çok sayıda can kaybımız var.Türkiye devlet ve milletiyle seferber olmuş durumda. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı. Bu depremler hangileriydi?

Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

CUMHURİYET'İN İLK BÜYÜK DEPREMİ: ERZİNCAN

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen ve 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.

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Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

TOKAT NİKSAR 1942

1942 Niksar-Erbaa depremi 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 17.05'te meydana gelen, 7 şiddetindeki depremde 3000 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

BİR YIL SONRA BU KEZ TOSYA

1943 Tosya-Ladik depremi 27 Kasım günü yerel saat ile 00.20'de Kastamonu, Tosya'da meydana geldi. 4 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler

GEREDE'DE BÜYÜK CAN KAYBI

1 Şubat 1944 Gerede-Bolu depreminde 50000'den fazla ev ağır hasar görmüştür. Depremin en büyük şiddeti 2 Şubat 1944 tarihinde saat 6:24'de ikinci bir deprem meydana gelmiş ve Bolu'da oldukça ağır hasarlara neden olmuştur. Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4.611 kişi hayatını kaybetmiştir.

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