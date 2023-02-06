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Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler
Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
19:24
Acıları hala hafızalarda! Cumhuriyet tarihinde 7 şiddeti ve üzerindeki depremler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki Elbistan merkezli sarsıntı nedeniyle ciğerlerimiz yandı. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde hissedildi. Çok sayıda can kaybımız var. Yüzlerce bina yıkıldı. Yaşanan felaketin sonrasında Türkiye seferber oldu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti önceki yıllarda da 7 ve üzerinde şiddetli depremlerle karşı karşıya kalmıştı. Kahramanmaraş depremi ile birlikte bu depremler de hafızalardaki yerini hala koruyor.