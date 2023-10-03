Haberler Yaşam Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! 'Bir daha asla Survivor'a katılmaz' denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Giriş Tarihi: 03.10.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 09:29

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! 'Bir daha asla Survivor'a katılmaz' denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl SMS'siz Survivor konsepti ile şampiyonluğun kaderini tamamen yarışmacılara bırakan Acun Ilıcalı, önceki sezonlarda yarışmış pek çok şampiyona da kadroda yer verdi. Turabi Çamkıran'ın da 2024 All Star kadrosunda olması izleyici kitlesini bir hayli heyecanlandırdı. Şampiyonların yanı sıra daha önce adada iz bırakmış pek çok isim de Survivor 2024 All Star'da yarışacak. Öte yandan bir isim var ki, hakkında 'Bir daha Survivor'a katılmaz' deniyordu. Efsane yarışmacının da yeni sezonda ekranlarda olacağı yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.