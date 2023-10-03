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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! 'Bir daha asla Survivor'a katılmaz' denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor
Giriş Tarihi: 03.10.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 09:29

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! 'Bir daha asla Survivor'a katılmaz' denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl SMS'siz Survivor konsepti ile şampiyonluğun kaderini tamamen yarışmacılara bırakan Acun Ilıcalı, önceki sezonlarda yarışmış pek çok şampiyona da kadroda yer verdi. Turabi Çamkıran'ın da 2024 All Star kadrosunda olması izleyici kitlesini bir hayli heyecanlandırdı. Şampiyonların yanı sıra daha önce adada iz bırakmış pek çok isim de Survivor 2024 All Star'da yarışacak. Öte yandan bir isim var ki, hakkında 'Bir daha Survivor'a katılmaz' deniyordu. Efsane yarışmacının da yeni sezonda ekranlarda olacağı yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! ’Bir daha asla Survivor’a katılmaz’ denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Ekranların uzun solukluk yarışma programı Survivor, yeni sezonda ekranlarda bambaşka bir konseptle yer alacak. Bu sezon adada yarışmacılar kendi kaderlerini kendileri belirleyecek. Önceki yılların aksine SMS uygulamasının olmayacağı Survivor'da yarışmacıların performansları bir hayli önemli olacak. 2024 All Star kadrosu ise Survivor kitlesini şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! ’Bir daha asla Survivor’a katılmaz’ denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Survivor 2024 All Star'da daha önce şampiyonluk yaşamış pek çok isim yer alacak. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Survivor'da iki defa şampiyonluk kazanmış ve ardından Amerika'da da şampiyonluk kazanmayı başarmış Turabi Çamkıran oldu.

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Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! ’Bir daha asla Survivor’a katılmaz’ denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

İşte şu ana kadar açıklanan Survivor 2024 yarışmacıları;

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! ’Bir daha asla Survivor’a katılmaz’ denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Survivor 2012'de şampiyon olan Nihat Altınkaya, 2024 All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri.

Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı! ’Bir daha asla Survivor’a katılmaz’ denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor

Survivor 2017'de şampiyon olan ve 2022 All Star'da da yer alan Ogeday Girişken yeni sezonda bir kez daha adada olacak.

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